Il 19 agosto 2014 debuttava in maglia azzurra nella gara d’andata dei playoff di Champions League contro l’Athletic Bilbao, gara terminata per 1-1, un ragazzo franco-senegalese arrivato dal Genk per 8 milioni di euro. Il suo nome è Kalidou Koulibaly che ha ricordato con un post su Instagram l’esordio con la maglia azzurra, definendolo come “un’emozione indescrivibile”.