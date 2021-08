Il Napoli sta entrando negli ultimi giorni del calciomercato e dunque, iniziano a muoversi le acque, sia in entrata sia in uscita. Tutto ruota intorno a un solo nome: Manolas.

Il greco, infatti, con la sua cessione può finanziare quei colpi che sarebbero complementari e, forse, necessari per la rosa azzurra; il difensore greco sta spingendo per andare in Grecia e, paradossalmente, potrebbe dare una spinta al Napoli.

La sua apertura a un quadriennale con cui spalmare l’ingaggio è un passo verso i greci, in un’operazione che potrebbe concludersi in prestito con diritto di riscatto, come quelle in entrata.

Sfumato il sogno Emerson, che andrà a Lione, Giuntoli lavora alla pista Mandava del Lille, in scadenza tra dieci mesi, ma è sempre un’operazione difficile da imbastire in prestito, data al scadenza nel 2022.

Al posto di Manolas, uno tra Senesi o Rugani arriverà in prestito, mentre Giuntoli è in attesa della risposta del Saint-Etienne per l’offerta al centrocampista Youssuf.

