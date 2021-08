Nelle ultime ore si è parlato molto di un possibile tentativo da parte dell’Inter per avere Insigne già in questa sessione di mercato, con un’offerta che si potrebbe materializzare nei prossimi giorni.

Sicuramente in casa Inter c’è preoccupazione per l’infortunio di Alexis Sanchez, che si è infortunato(ancora una volta), e Marotta prova a sondare il mercato per trovare un nuovo sostituto.

Il preferito dell’Inter, secondo il Corriere dello Sport, è Correa, che Inzaghi riabbraccerebbe volentieri, anche se c’è distanza con le richieste del presidente Lotito. Su Insigne, l’Inter ha scelto una strategia attendista, nel senso che vuole valutare bene tutte le piste per l’attacco, prima di affondare il colpo su un nuovo attaccante.