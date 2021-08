Sky – Manolas ha chiesto di essere ceduto, il punto sulla situazione Emerson

Stando a quanto riportato in diretta a Sky Sport 24 dall’esperto di calciomercato Luca Marchetti, pare che saranno giorni caldi per il mercato del Napoli. Infatti sono diverse le situazioni in bilico per la dirigenza partenopea, che a meno di due settimane dalla fine del mercato ADL e Giuntoli sono chiamati a risolvere.

Manolas-Olympiacos: la situazione

Al momento pare che Kostas Manolas abbia chiesto alla società partenopea di essere ceduto all’Olympiacos. Il club ellenico è molto forte sul calciatore, che sarebbe anche disposto a tagliarsi lo stipendio per raggiungere il suo ex club. Tuttavia la stessa intesa non c’è con il Napoli, che chiede una cifra piuttosto elevata per liberare il difensore, considerando anche l’investimento di 36 milioni fatto due stagioni fa.

Youssouf ed Emerson

Per i colpi in entrata bisognerà attendere. Di sicuro sarà difficile vedere in azzurro Emerson Palmieri, sempre più vicino all’Olympique Lione che ha superato i partenopei nella trattativa. Per quanto concerne la trattativa con il Saint-Etienne per il mediano Youssouf si attende una risposta del club trans’alpino.

Rinnovo Meret

Negli ultimi giorni l’entourage di Meret è al lavoro con il Napoli per il rinnovo di contratto del portiere che scade nel 2023. ADL avrebbe intenzione di prolungare il contratto all’estremo difensore, che chiaramente rappresenta il futuro del Napoli fra i pali.