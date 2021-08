Rinnovo Meret: le parti hanno trovato un accordo

Stando a quanto riportato in diretta a Sky Sport 24 dall’esperto di calciomercato Luca Marchetti, pare che saranno giorni caldi per il mercato del Napoli. Infatti sono diverse le situazioni in bilico per la dirigenza partenopea, che a meno di due settimane dalla fine del mercato ADL e Giuntoli sono chiamati a risolvere.

Fra questi anche la risoluzione del contratto di Alex Meret. Negli ultimi giorni l’entourage del campione d’Europa è al lavoro con il Napoli per il rinnovo di contratto del portiere che scade nel 2023. ADL avrebbe intenzione di prolungare il contratto all’estremo difensore, che chiaramente rappresenta il futuro del Napoli fra i pali. Pare che sia stata anche trovata un’intesa fra le parti, si aspetta solo il si definitivo e la firma del numero 1.