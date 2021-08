Inter-Insigne: tutto dipende da Sanchez, gli scenari

Stando a quanto riportato a Calciomercato L’originale in onda su Sky Sport da Gianluca Di Marzio pare che sia tutto aperto per una trattativa fra l’Inter e il Napoli per Insigne. Il club meneghino al momento è vincolato dalla presenza di Sanchez, che nel caso in cui dovesse partire permetterebbe a Marotta ed Ausilio di poter avanzare una prima offerta ufficiale agli azzurri per il capitano.

Indipendentemente dagli acquisti ipotetici di Zapata, Thuram e Correa, quindi, i neroazzurri una volta liberato il cileno piomberanno sul capitano del Napoli, anche negli ultimi giorni di mercato. Al momento, come riportato anche dall’emittente satellitare, non c’è stata un’offerta ufficiale da parte dell’Inter per Lorenzo Insigne.