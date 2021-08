CdS – Palmieri non sicuro dell’offerta del Lione, vuole aspettare il Napoli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla questione riguardo Emerson Palmieri.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il terzino sinistro abbia bloccato il suo trasferimento al Lione, in quanto non convinto della proposta ricevuta. A questo punto, potrebbe farsi avanti il club partenopeo, che non molla la presa e cercherà di aggiudicarsi il profilo del giocatore per la stagione ormai alle porte.

Palmieri sarebbe ben disposto a tornare in Italia e sbarcare nella piazza napoletana, lì dove potrebbe ritrovare il suo ex tecnico, Luciano Spalletti.