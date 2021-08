È fatta per Juan Jesus al Napoli. Il club partenopeo ha trovato il quarto difensore centrale per la stagione che verrà.

Il giocatore brasiliano era svincolato e si è giunti all’accordo per un contratto annuale.

A renderlo noto, il tweet del giornalista di SkySport, Gianluca Di Marzio.

Il @sscnapoli chiude per #JuanJesus come quarto difensore in rosa: accordo raggiunto @SkySport #calciomercato