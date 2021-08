CdS – Mercato Napoli: ancora aperta la pista Emerson Parlieri, le ultime

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla questione Emerson Palmieri.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’affare potrebbe andare in porto. Infatti, il Chelsea ha esercitato l’opzione di rinnovo per il giocatore, fino al 2023. Ciò permetterebbe al club partenopeo di trattare per un prestito con obbligo di riscatto.

Un’operazione di mercato alquanto allettante, considerando che, già in passato, il dirigente sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli e il presidente Aurelio De Laurentiis, sono riusciti ad ottenere il profilo di Bakayoko con la stessa formula.