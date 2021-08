Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Luciano Spalletti i rinforzi necessari a tornare ai vertici del prossimo campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Di seguito le novità del 16/08/2021 con le rispettive percentuali:

Di seguito tutte le notizie del 16-08-2021:

13:15 La redazione di Sky Sport ribadisce l’interesse del Napoli per il terzino sinistro del Villareal Pervis Estupinan. Si cerca l’intesa con gli spagnoli per il prestito.

11:30 Emerson Palmieri parla dell’interesse del Napoli: “Sono contento delle voci che mi accostano al Napoli, è un top club in Italia. Per di più, mi fa piacere che pensino a me dopo un anno in cui ho giocato poco”. In seguito, ha aggiunto che quest’anno ha intenzione di essere protagonista, che sia al Chelsea o da un’altra parte.

11:10 Ciro Venerato ha parlato alla Rai delle manovre di mercato: se Manolas dovesse andar via, con i suoi soldi si proverebbe a prendere Emerson. Inoltre, Spalletti avrebbe richiesto a Giuntoli Vecino e D’Ambrosio.

10:20 Marotta vuole completare l’attacco dell’Inter e dunque prenderà uno tra Correa o Insigne per puntellare il reparto offensivo. Lo riporta la Gazzetta.

10:00 Estupinan potrebbe restare al Villareal: infatti, in queste ore la dirigenza spagnola ha informato Giuntoli che Emery si è opposto alla cessione del terzino. Lo riporta Calciomercato.it.

9:40 Ciro Venerato fa il punto sulla questione Insigne: l’Inter ha offerto meno di 15 milioni + il cartellino di Sanchez, ma l’offerta è stata giudicata poco congrua. Anche l’Everton pensa a Insigne, mentre l’Atletico Madrid ci pensa come affare a parametro zero.

8:40 ADL ha assunto una posizione chiara sul mercato: infatti, soprattutto per quello in uscita, nessuno è incedibile e tutti possono partire davanti a condizioni vantaggiose. Lo riporta la Gazzetta.