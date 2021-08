Sky insiste: “Il Napoli cerca l’intesa col Villareal per Estupinan”

La redazione di Sky Sport ribadisce l’interesse del Napoli per Pervis Estupinan, con il club azzurro molto attivo per portare il calciatore in Italia.

Di seguito quanto riportato dal sito ufficiale dell’emittente satellitare:

“L’inizio del campionato si avvicina e il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti in vista dell’avvio. Per il ruolo di esterno sinistro, il nome in cima alla lista dei desideri della società azzurra è quello di Pervis Estupinan, classe 1998 del Villarreal. I contatti tra i due club si sono intensificati negli ultimi giorni alla ricerca di un’intesa per un calciatore che, reduce da un’ottima Copa America con l’Ecuador, rischia di rimanere chiuso nella formazione spagnola a causa dell’affollamento di giocatori in quel reparto. Il Napoli vorrebbe Estupinan (33 presenze tra campionato, Coppa del Re ed Europa League nell’ultima stagione) in prestito, le parti sono al lavoro per cercare di trovare un accordo su formula e cifre”.