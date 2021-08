Il Napoli entra nelle due settimane di mercato finali e lo fa sapendo di dover fare qualche operazione, anche per completare la rosa di Spalletti.

Il diktat è chiaro: si faranno solo operazioni in prestito con diritto di riscatto oppure operazioni con un piccolo esborso da parte del club. Ma il mercato non è aperto solo in entrata, ma anche in uscita.

Infatti, nelle ultime ore si parla indistintamente di una possibile cessione di Manolas in Grecia: questo è il chiaro segno del mandato che ADL ha dato ai suoi dirigenti sul mercato, secondo la Gazzetta.

Dunque, come disse lo stesso presidente a Roma il 30 giugno, nessuno è incedibile e tutti possono andare via di fronte ad un’offerta congrua.