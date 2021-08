Senesi per il dopo Manolas: c’è però un secondo nome

Un vuoto da colmare e poco tempo per farlo. Se Kostas Manolas dovesse lasciare Napoli allora Spalletti si ritroverebbe un vuoto enorme al centro della difesa, in un reparto dove le scelte già sono poche e che a gennaio resterà orfano di un altro veterano ovvero Kalidou Koulibaly, causa Coppa D’Africa.

Al momento l’unico nome spuntato dal taccuino segreto di Cristiano Giuntoli è quello di Marcos Senesi. Il centrale del Feyenoord viene valutato intorno ai 20 milioni, una cifra alta per il Napoli che vorrebbe chiudere con una formula differente. Infatti l’idea del DS azzurro è quella di proporre al club olandese un prestito oneroso con un riscatto da fissare.

Sul taccuino di Giuntoli però c’è anche un secondo nome ed è quello di Daniele Rugani. Il difensore è al momento in forza alla Juve e va trovato un accordo con i bianconeri, con i quali bisogna trovare un accordo. L’idea del Napoli sarebbe quella di proporre, come per Senesi, un prestito oneroso.

Fonte: Corriere dello Sport