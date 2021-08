Rinnovo Insigne: ADL recapita un messaggio al capitano, c’è una priorità

Una telenovela di quella scritte proprio bene, ADL questa volta ha fatto un buon lavoro, forse la sua miglior sceneggiatura la sta scrivendo con Lorenzo Insigne. Tanti colpi di scena, verità non rivelate e silenzi che valgono più di mille parole. Se fosse una telenovela però chiuse le luci del set si ritorna alla normalità, ma purtroppo questa è la vita reale e i dissidi per il rinnovo non sono finzione, ma pura realtà.

Al momento si arriverà al muro contro muro, e questo il presidente lo ha fatto capire a Lorenzo. Da una parte ADL che non vuole cedere alle richieste del capitano, e dall’altra il 24 che chiede un contratto di circa 6 milioni nonostante il patron punti al ribasso, poco più della metà. De Laurentiis però non ci sta, e sa che così uno scontro sarà davvero inevitabile e quindi con ‘Il Magnifico’ è stato chiaro, facendogli capire che così facendo si arriverà a scadenza e poi tanti saluti.

Al momento per entrambe le parti la priorità è rinnovare questo matrimonio, che nonostante l’amore pare ‘non sa da fare’.

Fonte: Gazzetta dello Sport