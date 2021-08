Manolas-Olympiacos: il Napoli fissa il prezzo

Una trattiva che in pochi, anzi in pochissimi, si sarebbero aspettati: dopo due stagioni in azzurro Kostas Manolas potrebbe già lasciare Napoli. Ebbene si, arrivato con Ancelotti per sostituire Albiol ora sembra vicina la sua cessione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, pare che dalle prossime settimane si potrà lavorare ad una vera e propria trattiva per la cessione del 44, e se ci saranno le giuste condizioni il Napoli sarà ben disposto a lasciar partire il difensore. Al momento ADL ha fissato il prezzo, che si aggira intorno ai 18 milioni di euro, e l’unica pretendente si chiama Olympiacos. Destinazione favorita dal difensore, che vorrebbe ritornare in patria anche se al momento la trattativa è tutta in salita.

Secondo il quotidiano però ci sarebbe un motivo ben preciso relativo alla sua cessione, e sarebbe il contratto del greco. Infatti l’ex Roma ha un ingaggio di 4,2 milioni annui, una cifra alta che se il Napoli dovesse scrollarsi di dosso risparmierebbe circa 25 milioni di costi d’esercizio, una vera e propria boccata d’ossigeno per ADL.