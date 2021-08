ADL rifiuta Sanchez e fissa il prezzo per Insigne

Un ferragosto tormentato anche dal mercato. Oltre alle temperature elevatissime anche in casa Napoli continuano i dissidi causa il rinnovo di Insigne. ADL proverà a convincere il capitano ad accettare un contratto al ribasso, ma se così non dovesse essere sembra davvero difficile una permanenza a ‘vita’ del capitano del Napoli. Di fatto Lorenzo potrebbe accettare di restare un altro anno per poi andare a scadenza, ma l’ambiente è ottimista, d’altronde se lo dice anche Spalletti c’è da credergli.

Come conferma il Corriere dello Sport è davvero difficile ora prevedere il futuro, ma una cosa sembra certa, l’Inter ci proverà! Dopo aver rifiutato Sanchez come contropartita per il capitano, ora la prossima mossa sarà un’offerta da 15 milioni. Cifra che non convince ADL che ha fissato il prezzo del suo gioiellino a 25-30 milioni. Al momento il profilo del campione d’Europa è quello meno costoso e i neroazzurri continueranno a tenerlo d’occhio.