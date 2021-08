MondoNapoli Tv non vi lascia mai e vi tiene compagnia anche durante l’estate, con i consueti aggiornamenti sul mercato e sul ritiro del Napoli.

La puntata di stasera è stata completamente dedicata all’analisi dell’ultima amichevole stagionale, quella con il Pescara, che precede la gara inaugurale della stagione con il Venezia. Gli azzurri hanno dominato in lungo e in largo e si sono imposti con il risultato di 4-0.

Per i nostri esperti è stata un’amichevole ottima, in cui la formazione di Spalletti ha fatto vedere delle ottime cose sia in fase offensiva che in fase difensiva, nonostante due assenze pesanti come quelle di Manolas e Zielinski.

Inoltre, anche nel secondo tempo, con le riserve messe in campo, si è visto un Napoli sul pezzo e concentrato e proprio i giocatori schierati nei secondi 45 minuti, la maggior parte giovani, possono essere delle ottime riserve e risultare importanti in una stagione densa e lunga.

Sugli scudi, come al solito, il capitano Lorenzo Insigne, che si dimostra totalmente immune dalle voci sul mercato, mentre oggi un po’ avulso dal gioco è sembrato Politano, parso un po’ stanco dopo i carichi dei due lavori portati sulle spalle.