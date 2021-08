Il 22 agosto alle 20:45 comincia il campionato del Napoli ed ecco pronta la vendita dei biglietti. I prezzi, ovviamente, varieranno da settore a settore:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 50,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 35,00

Curve € 14,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente.