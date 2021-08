MONDONAPOLI TV – Insigne, resta o parte? Il Napoli pensa a Maksimovic e il Maradona riapre!

Anche oggi MondoNapoli Tv è andata in onda con il suo consueto tg giornaliero delle 19. Per il mese di agosto vi terremo sempre compagnia in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Il primo argomento di giornata non poteva non essere il rinnovo di Lorenzo insigne. La situazione del capitano in casa Napoli si è fatta calda e pare che addirittura lui abbia confermato allo spogliatoio che tra le possibilità c’è anche la cessione.

Poi siamo rimasti sulla situazione mercato ma siamo passati a parlare di difesa. Infatti, il Napoli ha numericamente di un difensore centrale e il nome di Maksimovic è in pole. Il giocatore ha fatto sapere che sarebbe pronto anche a ridursi lo stipendio per continuare il matrimonio con il Napoli.

Il terzo argomento di giornata era il ritorno allo stadio e quindi al Diego Armando Maradona. Difatti, Napoli-Venezia sarà disputata con il 50% della capienza dello stadio. Abbiamo parlato dell’apporto dei tifosi alla squadra azzurra.

Ultimo argomento di puntata riguardava la Roma. Abbiamo discusso del mercato giallorosso e delle aspettative che ha dato Mourinho per la prossima stagione.

