Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Luciano Spalletti i rinforzi necessari a tornare ai vertici del prossimo campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Di seguito le novità del 07/08/2021 con le rispettive percentuali:

IN ENTRATA:

SPESA TOTALE: 0

_______________________________________

IN USCITA:

INCASSO TOTALE: 0

_______________________________________

Per avere questi aggiornamenti sempre a portata di mano clicca qui e scarica la nostra app! Inoltre, nella sezione chat dell’app, puoi scriverci le tue domande di mercato, la nostra redazione ti risponderà in massimo 24 ore!

_______________________________________

Di seguito tutte le notizie del 10-08-2021:

15:55 – Tmw, Anche l’Empoli su Flemming: presentata già un’offerta e Napoli sorpassato. La cifra gira intorno ai 2,5 milioni di euro ed è stata rifiutata dagli olandesi.

15:10 – Venerato: “Boga piace molto al Napoli ma non verrà perché costa troppo. Tutino al Napoli è fatta: gli azzurri avranno anche il 20% della rivendita. Luperto domani andrà all’Empoli, mentre l’ agente di Insigne sarà in Abruzzo ma solo per vacanza. Occhio a Contini: se parte Ospina può restare e fare il vice Meret”.

12:50 – Il giornalista Sébastien Denis riporta di una trattativa che si sta infiammando nelle ultime ore tra Boga e il Napoli. Restano infatti defilate Marsiglia e Atalanta, con i partenopei che balzano clamorosamente in pole per l’ivoriano. Possibile dunque la partenza di Insigne?

11:40 – Nella giornata di oggi Tutino potrebbe svolgere le visite mediche per il Parma. Il Napoli riceverà 7 milioni di euro, plusvalenza assoluta su un talento allevato in casa.