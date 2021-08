Convegno BBC, ADL: “L’italiano è pigro, ha sempre cercato di sopravvivere. Compatti e uniti per ripartire”

Dalle ore 18:30 al Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro(AQ) si terrà un convegno dal titolo “La Banca di Comunità”: la BBC Roma al servizio delle famiglie e delle piccole imprese. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato ospite d’onore e ha affrontato diversi argomenti relativi al mondo dell’economia. Ecco le sue parole:

“Le pause sono importanti, siamo stati abituati a correre troppo velocemente, dimenticando le cose più importanti, come saper amministrare la repubblica. Tra destra e sinistra ci si dava il cambio come se fosse un sotto accordo predeterminato e noi poveri fessi, elettori, ne pagavamo il gioco in maniera consapevole e inconsapevole. L’italiano è pigro, abituato ad avere i soldi sotto il materasso. Ha sempre cercato di sopravvivere. Poi arriva la pandemia e si presenta il conto, che è stato senza ritorno”.

Inoltre ha aggiunto: “La manovra finanziaria è diventata otto volte più grande e possiamo ripartire con 250miliardi a disposizione che se fossero ben distribuiti, potrebbero rilanciare il paese. Il Covid ci ha dato un segnale di ripartenza e solo tutti insieme, sfruttando le nostre capacità, possiamo raggiungere la maturazione.

Parole di incoraggiamento di De Laurentiis in vista di una nuova stagione di benessere- finalmente- per il nostro paese.