Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Luciano Spalletti i rinforzi necessari a tornare ai vertici del prossimo campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Di seguito le novità del 07/08/2021 con le rispettive percentuali:

IN ENTRATA:

SPESA TOTALE: 0

_______________________________________

IN USCITA:

INCASSO TOTALE: 0

_______________________________________

_______________________________________

Di seguito tutte le notizie del 09-08-2021:

17:30 Sky – Oggi il giorno della firma di Folorunsho con il Pordenone: prestito secco per il classe ’98, dal momento in cui il Napoli crede nelle sue qualità e non se ne vuole privare a titolo definitivo.

15:00 Venerato: “Con il Chelsea il Napoli ha parlato anche di Marcos Alonso ma le eccessive richieste d’ingaggio hanno frenato la trattativa. Estupinan non interessa a Giuntoli, così come Gudmunsson”.

13.45 Il centrocampista svizzero del Borussia Monchengladbach Denis Zakaria, oltre a Napoli e Roma, piace tanto anche all’Atalanta di Gasperini. Un’operazione che si potrà svolgere soltanto a titolo definitivo, intanto le parti hanno già avviato i contatti. A riportarlo il giornalista Gianluca Di Marzio

10:40 Comincia la settimana degli esuberi: Contini andrà in prestito al Crotone mentre Folorunsho al Pordenone. Luperto è ormai dell’Empoli e Gaetano tornerà alla Cremone. Lo riporta il Corriere dello Sport

10:20 Il Napoli non ha fretta di cedere Ounas: il valore dato dal Napoli all’algerino è di 10 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport

10:00 Il Parma non ha ancora chiuso per Tutino: sull’attaccante ci sono anche Monza e Salernitana. Lo riporta il Corriere dello Sport

09:40 Il Napoli ha un concorrente per Estupiñán: infatti sul giocatore c’è anche il West Ham. Lo riporta il Corriere dello Sport

09:20 Emerson Palmieri resta il preferito del Napoli ma c’è distanza con il Chelsea. Gli azzurri aspetteranno la prossima settimana per capire se qualcosa potrà cambiare. Lo riporta il Corriere dello Sport

09:00 Al Napoli serve un centrocampista per sostituire Bakayoko. In pole c’è Berge dello Sheffield United, gli inglesi si stanno già coprendo comprando dalla Sampdoria Ronado Vieira. Lo riporta il Corriere dello Sport