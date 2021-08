CorrSport -Il West Ham fa sul serio per Estupiñán, Napoli fermo al prestito

Giuntoli sta sondando il profilo di Estupiñán.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il terzino sinistro del Villarreal sarebbe il nuovo nome in lizza per rinforzare la catena di sinistra. Una sfilza di proposte in prestito rappresenta il momento di crisi in casa Napoli, le cui casse non potranno offrire in massa senza qualche cessione.

Il West Ham è pronto a muoversi concretamente per il calciatore nelle prossime ore e potrebbe affondare il colpo con qualche offerta onerosa e strappare Estupiñán alla concorrenza azzurra. Per ora il Napoli valuta solo un prestito e preferirebbe aspettare le ultime settimane di mercato.