Quest’oggi a Castel di Sangro si è concluso il secondo giorno di ritiro del Napoli in Abruzzo. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno svolto la sessione di allenamento mattutina con la presenza del pubblico. Per la sessione pomeridiana, nonostante fosse a porte chiuse, non si è fatto mancare il supporto del pubblico all’esterno dello Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Tantissimi supporters partenopei hanno incitato i propri beniamini, in particolar modo acclamati Kalidou Koulibaly ed il capitano Lorenzo Insigne. Inoltre l’attenzione dei tifosi azzurri si sofferma anche sul tema calciomercato, chiedendo un rinforzo a Giuntoli per la catena di sinistra.

Di seguito il video: