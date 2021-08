Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Luciano Spalletti i rinforzi necessari a tornare ai vertici del prossimo campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Di seguito le novità del 07/08/2021 con le rispettive percentuali:

IN ENTRATA:

SPESA TOTALE: 0

IN USCITA:

INCASSO TOTALE: 0

Di seguito tutte le notizie del 07-08-2021:

10:40 Luperto è sempre più vicino al diventare un giocatore dell’Empoli. Lo riporta Repubblica

10:40 Il Parma non molla Gennaro Tutino. In questo momento l’attaccante è a Castel di Sangro. Lo riporta Repubblica

10:40 Dopo Ciciretti anche Folorunsho andrà al Pordenone. Lo riporta Repubblica

10:20 Il Napoli può essere beffato per Hincapie. Infatti sul difensore c’è forte il Bayer Leverkusen. Lo riporta il Corriere dello Sport

09:40 Il Napoli vuole Emerson Palmieri ma intanto si guarda intorno e ha trovato come sostituto Tsimikas. L’esterno del Liverpool interessava al Napoli già l’anno scorso. Lo riporta la Gazzetta dello Sport

08:40 Il Napoli non molla Reinildo Mandava. Infatti Giuntoli vuole sfruttare il contratto in scadenza del francese per risparmiare. Il Lille valuta il giocatore 8 milioni di euro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport