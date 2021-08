Diario Castel di Sangro #2: se sognassimo Messi

E quindi Lionel Messi non giocherà più al Barcellona. Anzi, forse è meglio dire che molto probabilmente giocherà al PSG con Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, Di Maria, Verratti, Hakimi, Donnarumma, Verratti e Marquinhos. Forse gli unici che ho saltato potrebbero essere Voldemort, Vegeta, Sirio il Dragone e Iron Man, ma su questo c’è ancora da capire se Leonardo riuscirà a farli liberare a parametro zero. Insomma se il PSG fosse una squadra di scacchi invece che di calcio sarebbe uno di quei principianti che rinuncia a usare i pedoni per muovere alfieri, cavalli e regine senza senso rischiando lo scacco matto in poche mosse, ma con un’aria più aristocratica. Con questo non voglio dire che a prescindere il PSG non funzionerà, o che non vincerà la Champions o la Ligue 1 (anzi, magari potrebbe riuscire a vincerle entrambe), ma è anche vero che è difficile trovare un dream team esteso a così tanti ruoli nella storia del calcio.

Dall’altra parte è vero che Messi è forse ancora l’unico giocatore del mondo a deformare i contesti tecnici e psicologici in base alla sua presenza, al solo fatto che giochi per una squadra o per l’altra su un campo da calcio. Proprio per questo la maggior parte dei tifosi del Napoli e critici e giornalisti sui social (ma in realtà anche a Castel di Sangro, per quanto ho potuto apprendere da questi due giorni) si sta chiedendo perché non potremmo sognarlo anche noi, se è già successo l’altra volta, perché in fondo se abbiamo avuto Maradona non potremmo avere anche lui. E da una parte questo istinto primordiale verso l’eccezionale effettivamente appartiene al fatto di aver visto il più epico e grande giocatore di sempre a distanza di offesa, quasi come se i tifosi del Napoli si fossero adagiati su un’idea Grandeur che in realtà non esiste o non dovrebbe considerando la sua storia pluri-fallimentare.

Comunque a mio avviso i problemi fondamentali della discussione sono tre:

Ancora non ci sembra reale che sia esistito un calciatore così tecnico me Messi , così continuo come Messi, così decisivo come Messi, così goleador come Messi, così Messi. Quindi una parte di noi deve cercare di spezzare la monotonia del suo dominio, paragonandolo a Maradona. Per qualche punto di effettivo contatto (l’Argentina, il numero 10, il mancino), gran parte di noi pensa a Messi e Maradona come a due figure sovrapponibili , e per questo giudichiamo Messi se non vince con l’Argentina (e anche quando l’ha fatto, come quest’anno, non ci sembra la stessa cosa). Pensiamo che il sogno di un atleta professionista sia quella di ricalcare le ombre dei suoi predecessori, delle leggende. E forse non ci rendiamo conto del calibro (e del posto che occuperà nella storia dello sport) di una leggenda come Messi. Invece di sognare Messi, che di per sé significa sognare, appunto, ovvero lasciare che il proprio inconscio ci racconti quello che razionalmente noi non siamo in grado di raccontarci, i tifosi del Napoli sognano qualcuno che semplicemente non esiste più, perché è esistito ed è morto il 25 novembre.

Sul Mattino di ieri, ad esempio, Anna Trieste ha scritto che «il Napoli non è una squadra qualunque per uno che nell’Iglesia Maradoniana svolge il ruolo di chierichetto di prim’ordine». Il punto è proprio questo: siamo davvero sicuri che Messi sia un chierichetto rispetto al prete Maradona, oppure questa è una narrazione che può tenere banco solo in una città assurda e nostalgica come Napoli? Un calciatore alto 170 cm capace di segnare 700 gol in carriera (tutti ad alti livelli) e più di 300 assist, è davvero definibile secondo a qualcuno?

Osimhen e Insigne, till I die

Comunque in questo contesto a metà tra il sogno e un sentimento che ha più a che fare con la nostalgia, e avvolto in una cornice più rumorosa del primo giorno, si è svolto il secondo giorno di allenamento del Napoli a Castel di Sangro e i protagonisti sono stati due. Il primo è ovviamente Victor Osimhen, il più cercato dal pubblico e da Spalletti, che dopo il primo allenamento lo ha trattenuto mezz’ora per allenarlo dal punto di vista tecnico e della tattica individuale in un esercizio che consisteva nello scarico spalle alla porta e poi, subito dopo, nell’attacco alla profondità alle spalle di due sagome al posto dei difensori. Poi gli attaccanti si sono esercitati in un cinque vs quattro in fase offensiva, e non è un caso se a volte Osimhen partiva largo mentre Zielinski faceva da falso nove.



Se c’è una cosa che ho avuto la fortuna di notare in questi giorni di scalate tra un arrosticino e l’altro, mentre è che Spalletti ha le idee ben chiare, e sa che la verticalità di Osimhen, i suoi strappi e il suo strapotere fisico potrebbe dare vita a mismatch potenzialmente decisivi contro i terzini avversari. Per lo stesso discorso, la qualità e la frequenza di inserimenti di Zielinski tra le linee è diventata irrinunciabile per il Napoli, e chissà che una variante di questo tipo non possa portare anche vantaggi posizionali. L’altro protagonista della giornata è stato un altro attaccante, Lorenzo Insigne. Prima in campo, quando si è messo in luce nella partitella di resistenza al pressing organizzata da Spalletti, con quei tocchi tecnici e allo stesso tempo innaturali che caratterizzano il suo stile di gioco. E poi sugli spalti, quando il suo nome veniva accompagnato dagli applausi e dalle ovazioni di quella parte del pubblico che lo prega di rinnovare (e in effetti, come scrivevo qui qualche mese fa, il paradosso di tutta questa storia è che nel momento in cui i tifosi del Napoli hanno iniziato ad accettare anche i limiti e gli spigoli del carattere di Insigne, si parla di un possibile addio).

In effetti anche il discorso del rinnovo di Insigne è in qualche modo collegato alla vicenda Messi. Se è vero che già da qualche anno i club calcistici sono sempre più assimilabili a multinazionali e quindi sempre meno propensi a fare sacrifici per trattenere le proprie bandiere, il COVID-19 ha accelerato anche questo processo e ora non ci sembra assurdo immaginare il Real Madrid senza Sergio Ramos, il Barça senza Messi o il Bayern che lascia partire Alaba a zero. Allo stesso modo forse dovremmo imparare a guardare i calciatori in maniera meno ossessiva, rispettando le loro decisioni. Anche se ci portano a soffrire, come nel caso di Messi.

O forse sono io che dovrei smettere di scrivere senza dare prima un ordine preciso agli argomenti. Nel dubbio, domani c’è l’Ascoli e ho la sensazione di non aver finito le cose da dire.