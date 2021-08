Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rete 8, parlando del ritiro di Castel di Sangro.

Ecco quanto: “Questa è una Regione con tante risorse e qualità, in futuro continueremo ad allenarci qui. L’accordo prevede sei anni più altri sei, noi in Abruzzo stiamo molto bene. Poi soprattutto per una persona come me che fa cinema vi suggerisco di visitare Pescocostanzo. Inoltre bisogna fare gli applausi per l’impiantistica sportiva di Castel di Sangro e per le strutture alberghiere di Rivisondoli. Senza dimenticare Roccaraso, stazione sciistica di livello europeo”.