As – Il Napoli mette nel mirino un calciatore del Villareal: i dettagli

Il Napoli cerca sul mercato un terzino sinistro per puntellare la propria rosa in vista della prossima stagione. Viste le numerose difficoltà per sbloccare la trattativa Emerson Palmieri, il club azzurro si guarda intorno e mette gli occhi sulla Liga spagnola. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il Napoli è interessato ad Estupinàn del Villareal. Il laterale spagnolo gradisce una nuova esperienza in Serie A e gli azzurri potrebbero essere agevolati della presenza di Alfonso Pedraza e Alberto Moreno nella rosa del Villareal, costretto a doverne cedere uno dei tre. La formula prediletta dalla società partenopea è quella e del prestito secco, ma su discute per un eventuale prestito con diritto di riscatto.