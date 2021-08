Sky – ADL è arrivato a Castel di Sangro: le ultime sul rinnovo di Insigne

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’arrivo di Aurelio De Laurentiis a Castel di Sangro e sulla questione del rinnovo di Lorenzo Insigne.

Ecco quanto affermato: “Il presidente del Napoli è arrivato a Castel di Sangro, resterà fino al 14 per far sentire il proprio supporto a Spalletti e alla squadra. Nei prossimi giorni si attende l’arrivo di Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne. La speranza è quella di trovare un accordo prima dell’inizio del campionato e la presenza del numero uno azzurro potrebbe essere un segnale per il capitano. Inoltre gli azzurri per il mercato in entrata cercano sempre un terzino sinistro ed un centrocampista. Luperto vestirà la maglia dell’Empoli, Palmiero potrebbe restare in azzurro”.