Il Napoli torna in campo a Castel di Sangro per una nuova seduta d’allenamento mattutina: da oggi in poi, per prepararsi al campionato, si faranno molti allenamenti doppi.

Stamattina Spalletti e il suo staff tecnico hanno deciso di dedicarsi molto alla fase difensiva: infatti, Calzona, assistente di Spalletti, sta dirigendo un lavoro difensivo che ricorda molto gli allenamenti di Sarri.

Sugli scudi Osimhen e Insigne, che sembrano già in forma, mentre Spalletti è al centro del campo ad osservare attentamente i movimenti di tutta la squadra in ogni momento.

In seguito, vengono provati anche allenamenti in fase offensiva. Infatti, il tecnico toscano sta impiegando i suoi uomini offensivi in un 4 vs 4, dove fanno passaggi e tiri verso la porta.

Insomma, il lavoro a Castel di Sangro s’incentra su entrambe le fasi.