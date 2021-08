Il ritiro di Castel di Sangro è atteso dai tifosi per diversi motivi: innanzitutto, sarà l’occasione per Spalletti per lavorare con i titolarissimi, tra cui Lorenzo Insigne.

Ma, nel ritiro in Abruzzo, ci sarà anche il tanto atteso incontro tra ADL e Insigne per discutere della questione del rinnovo del capitano, che ha il contratto in scadenza nel 2022.

Secondo la Gazzetta, ieri c’è stato un breve incontro tra ADL e Insigne, un rapido saluto che ha impedito di parlare della questione contratto; al momento, la richiesta del calciatore è di un quadriennale da 6 milioni annui, mentre ADL vorrebbe offrire un contratto al ribasso e offrire un milione in meno rispetto ai 4,6 che guadagna.

Dunque, la forbice tra domanda e offerta resta ampia e, al momento, nessuna delle parti vuole fare un passo in avanti: questa telenovela si può ancora trascinare per tanti mesi, e ciò vorrebbe dire che Insigne potrebbe iniziare la stagione in scadenza. Al momento, questa possibilità è la più concreta.