ESCLUSIVA MN – Sky, Modugno: “Il Napoli è una squadra forte con un allenatore di prima fascia. Ghoulam? La sua storia è un romanzo…”

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni parlando delle prime impressioni sul Napoli di Luciano Spalletti.

Ecco quanto affermato: “Con il mercato aperto ci sono diverse incertezze ma il Napoli è una squadra forte e può disputare un buon campionato. L’augurio è quello di vedere un grande Napoli targato Luciano Spalletti, allenatore di primissima fascia. Le sue squadre hanno sempre espresso un calcio propositivo. Calzona? Ha già vissuto a Napoli e porterà il suo contributo ma questo deve essere il Napoli di Spalletti, non bisogna andare a rovistare nel passato. La storia di Ghoulam è un romanzo, non so se tornerà ai livelli di prima ma rivederlo in campo è qualcosa che mi da gioia, conosco quanto tenga alla maglia del Napoli e alla sua professione”.

