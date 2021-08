SKY – ADL-Insigne, 10 giorni di convivenza a Castel di Sangro per discutere il futuro del capitano del Napoli: le ultime

E’ iniziato oggi la seconda parte di ritiro del Napoli, da Dimaro a Castel di Sangro, oltre alla location sono cambiati anche gli uomini a disposizione di Spalletti. Qualche giorno fa infatti sono tornati tutti i nazionali: Meret, Ospina, Di Lorenzo ma soprattutto Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la convivenza fino al 14 agosto, data di fine ritiro, potrebbe essere il momento giusto per discutere il rinnovo del capitano azzurro. Nei prossimi giorni in Abruzzo infatti arriverà anche ADL! Il patron partenopeo ed Insigne avranno 10 giorni a disposizione per discutere del futuro.

Le parti sono ancora lontane economicamente ma Insigne ha fatto sapere di accontentarsi anche dello stesso stipendio percepito adesso. ADL non è ancora del tutto convinto ma sicuramente, il gesto del calciatore, è già un segno di riavvicinamento.