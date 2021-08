Il Napoli ha iniziato oggi la seconda parte del ritiro pre campionato, a Castel di Sangro. Molti i tifosi presenti all’esterno del campo di allenamento, dove il gruppo azzurro effettuerà la prima seduta in questo ritiro.

All’esterno dello stadio, però, molti tifosi hanno mostrato malcontento per alcuni avvenimenti accaduti. I tifosi si sarebbero aspettati, da parte dei calciatori, una sosta di 5 minuti o, almeno, un saluto veloce. Un altro evento che ha fatto infuriare i presenti, è la non possibilità di accedere al campo, per vedere gli allenamenti, nonostante il green pass. Il motivo è dovuto al sito in down, nella giornata di ieri, che non ha permesso di acquistare il biglietto.