Gazzetta – Non sarà un problema il mancato arrivo di Emerson Palmieri

Spalletti non avrà rimpianti in caso di mancato arrivo di Emerson Palmieri.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il terzino sinistro rimane il primo grande obiettivo del mercato estivo: situazione sempre più complessa per richiedere il prestito ed ottenerlo. La sensazione è che si potrebbe trovare un accordo gli ultimi giorni di mercato o provato a riformulare la proposta.

Spalletti ed ADL sanno che questa squadra è forte e il tecnico segue e condivide la linea societaria in tutto e per tutto. Fino ad ora tutto sembra procedere in un clima disteso e pacifico.