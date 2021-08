Il Napoli batte anche il Wisla Cracovia, lo fa con un 2-1 in rimonta. Decisivi i gol di Politano e Machach che ribaltano il vantaggio inziale dei polacchi. Vittoria portata a casa nonostante una squadra molto rimaneggiata, con molte seconde e terze linee in campo. Ora si va a Castel di Sangro, dove il Napoli affronterà in amichevole Ascoli e Perugia