LIVE – Wisla Cracovia-Napoli: inizia il match

Quarto test per gli azzurri di Luciano Spalletti, dopo Bassa Anaunia, Pro Vercelli e Bayern Monaco, se la vedranno con la Wisla Cracovia. Tutto pronto all’Henryk Reyman Stadium di Cracovia, l’arbitro fischia il via del match e dà inizio alla seconda e ultima amichevole internazionale del Napoli prima del ritiro di Castel di Sangro che completerà la preparazione estiva dei partenopei prima dell’inizio della prossima stagione. Si inizia con il possesso palla a favore del Napoli che attaccherà da sinistra verso destra in questi primi quarantacinque minuti di gioco.