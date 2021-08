Venerato: “L’entourage di Insigne non è stato contattato per un incontro. De Laurentiis ha fatto una richiesta a Lorenzo, che è seguito dal Barcellona…”

Ciro Venerato, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ad oggi, l’entourage di Insigne non ha avuto alcuna comunicazione per la convocazione di un incontro a Castel di Sangro o a Rivisondoli con De Laurentiis. Credo che sarà importante un colloquio o un saluto preliminare tra Insigne e De Laurentiis. Magari, prima ancora di parlare degli aspetti contrattuali con l’agente di Lorenzo, De Laurentiis può chiedere ad Insigne se ha voglia di continuare o meno con il Napoli. Dall’altra parte, Insigne avrebbe diritto di chiedere a De Laurentiis che intenzioni ha per migliorare le ambizioni della squadra. Dopo questo scenario, si può ipotizzare un successivo step con un incontro con l’entourage del calciatore. De Laurentiis aveva detto di voler capire se Insigne vuole restare a Napoli o se ha voglia di un’esperienza all’estero. Il Barcellona adesso, o nei prossimi mesi a parametro zero, qualche interesse lo potrà mostrare nei confronti di Insigne. Il club catalano lo segue, questo è certo. De Laurentiis vuole, legittimamente, sapere se Insigne ritiene conclusa la sua esperienza al Napoli. Non sarebbe la prima volta far restare un calciatore in scadenza. Ma non ritengo sia la scelta più saggia: mi auguro che in un senso o nell’altro la questione possa sbloccarsi al più presto”.