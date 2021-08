Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato che nei prossimi giorni, nel ritiro di Castel Di Sangro, ci sarà un incontro tra il Napoli e Lorenzo Insigne per discutere del tanto agognato rinnovo del contratto:

Scheduled a meeting between #Napoli and Lorenzo #Insigne‘s agent at Castel Di Sangro in the next days. His contract (€4,6M/year) expires in June and they will open talks about the contract extension. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 3, 2021