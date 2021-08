Gazzetta – Giuntoli punta su Tsimikas: si studia la formula giusta

Tsimikas ha trovato poco spazio nel Liverpool al suo primo anno.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Napoli aveva già fatto un tentativo l’anno scorso per il difensore greco: questa volta potrebbe essere quella giusta, date anche le grandi difficoltà per arrivare ad Emerson Palmieri. Il Chelsea chiede ben 20 milioni per l’ex Roma e non vuole scendere a patti con la dirigenza partenopea.

Sul fronte Tsimikas, inoltre, la proposta di prestito con obbligo di riscatto potrebbe convincere il club inglese a lasciar partire un calciatore che non ha scaldato la piazza.