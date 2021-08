Gazzetta – Berge prima scelta per rinforzare il centrocampo

Sander Berge inizia a fare seriamente gola al Napoli dopo l’infortunio di Demme.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il colosso dello Sheffield United andrebbe a sostituire il posto lasciato dall’ex Lipsia che rimarrà a lungo fuori dal rettangolo di gioco. La società ha sondato una prima richiesta di prestito ma il club inglese vorrebbe monetizzare.

Un rinforzo in mediana dovrà arrivare anche per un supporto numerico e per lasciare a Luciano Spalletti una coppia equilibrata ed affidabile nel suo 4-2-3-1. Berge piace da tanto tempo ed ora sembra giunto il momento opportuno per affondare il colpo e portarlo a Napoli.