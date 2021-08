Un augurio speciale per i 95 anni del Napoli: arrivano quelli di Lorenzo Insigne

Un capitano che anche in vacanza mantiene il suo chiodo fisso, il suo Napoli lo porta dovunque. Dopo aver mostrato sui social la vicinanza alla società e ai compagni ieri in occasione del match con il Bayern, questa mattina è anche arrivata la storia sui social in cui ha repostato il post della società per i 95 anni.

Un altro messaggio chiaro? In un mercato che vive anche di segnali social diremo proprio di si, Lorenzo aspetta la società e chissà che non si possa ragionare su un rinnovo ‘a vita’.