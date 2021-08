Oggi, domenica 1° agosto, è una giornata emozionante per lo sport italiano e, più in generale, per tutti gli italiani amanti dello sport.

Infatti, nel nono giorno delle Olimpiadi di Tokyo 2020, allo stadio Nazionale della capitale giapponese, l’Italia ha preso due medaglie d’oro in una disciplina dove storicamente la selezione azzurra fatica e non poco: l’atletica.

Infatti, a distanza di poco meno di 20 minuti, prima Gianmarco Tamberi ha conquistato l’ora nella gara del salto in alto, a 5 anni dall’infortunio che gli impedì di partecipare alle scorse Olimpiadi, quelle di rio 2016.

Dopo 20 minuti, Marcell Jacobs ha vinto una delle gare più iconiche della storia della rassegna olimpica: stiamo parlando dei 100 metri piani, gara che ha consacrato Usain Bolt nella storia.

L’atleta italiano ha condotto una gara magistrale, e ha portato, per la prima volta nella storia olimpica italiana, una medaglia in questa gara.

Oggi è davvero un giorno storico per lo SPORT italiano!