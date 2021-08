SSC Napoli – Il rientro dei campioni d’Europa e la prossima amichevole: i dettagli

La società azzurra ha pubblicato un comunicato sul proprio profilo ufficiale. In quest’ultimo, il club ha informato i tifosi sulla ripresa degli allenamenti e sul rientro in gruppo dei tre italiani (Meret, Insigne, Di Lorenzo) che hanno preso parte agli Europei. Di seguito quanto scritto: “Dopo il brillante successo nel test internazionale contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena nella “Audi Football Summit”, il Napoli riprenderà domani pomeriggio la preparazione all’SSC Napoli Konami Training Center. Martedì si aggregheranno al gruppo i tre azzurri campioni d’Europa: Insigne, Di Lorenzo e Meret che svolgeranno test medici e atletici. Il Napoli, di seguito, sarà impegnato in un’ altra amichevole di rilievo contro il Wisla Cracovia mercoledì 4 agosto al Henryk Reyman Stadium di Cracovia alle ore 18”.