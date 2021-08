Luciano Spalletti gode di una rosa che è al 90% completa e che si sposa bene con le sue idee e con i suoi principi di gioco.

Al momento, in rosa mancano solo due tasselli: il terzino sinistro, dato che ora c’è solo Mario Rui, e il centrocampista che sostituisca Bakayoko e Demme, che ne avrà fino ad ottobre.

Per questo motivo, il Napoli valuta rinforzi, anche se ha le mani molto legate per via della crisi del Covid: per il ruolo del terzino sinistro, si punta uno tra Emerson o Tsimikas, ai margini dei progetti di Chelsea e Liverpool, ma al momento entrambi i club rifiutano il prestito.

Invece, per il centrocampo, negli ultimi giorni ha scalato le gerarchie il nome di Sander Berge, che vuole lasciare lo Sheffield retrocesso, ma che ha una valutazione di 20 Milioni, al momento troppo onerosa per il club azzurro.