Berge-Napoli e quei 20 milioni spesi, lo Sheffield non molla!

Un centrocampo da rivedere, probabilmente quello del Napoli dopo aver perso Bakayoko – non riscattato – e Demme per un paio di mesi causa infortunio ora si ritrova con la coperta corta. Lobotka ha sicuramente dato segnali di ripresa, in attesa di ritrovare Fabian Ruiz, Spalletti prova Gaetano e Elmas ma evidentemente lì in mezzo serve un centrocampista, e subito. Peccato però che il mercato stenti a decollare, il Napoli non vorrebbe spendere cifre folli, dopo il mercato pazzo del 2020 ora la strategia di ADL è quella dei prestiti per provare poi a riscattare i possibili colpi. Fra questi, oltre a Zakaria, c’è anche Sander Berge mediano dello Sheffield United retrocesso questa stagione.

Un vero e proprio peccato trattenere un calciatore come lui nel campionato cadetto inglese, ma il club non fa sconti. Infatti dopo i 21 milioni spesi a gennaio 2020 ora i bianco-rossi vorrebbero monetizzare qualcosa da questo investimento. Per il momento il Napoli e lo Sheffield restano fermi sulle proprie posizioni, ma come riporta il Corriere dello Sport tentar non nuoce e chissà che alla fine i ‘Blades’ non cedano per primi.