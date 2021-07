L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al calciomercato in entrata del Napoli e alle trattative ancora in corso. Infatti, come riportato dal quotidiano, gli azzurri hanno puntato Emerson Palmieri e Berge. Il primo perché è stato allenato da Spalletti, mentre il secondo perché era rimasto estasiato due anni fa, quando giocava nel Genk, dal clima del Maradona ed aveva già dato la sua disponibilità ad una trattativa.