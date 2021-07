Bayern Monaco-Napoli, Ounas sostituito dopo 20 minuti: le ultime sull’infortunio!

Grande ingresso in campo di Adam Ounas nella sfida dominata dal Napoli contro il Bayern Monaco. Sono bastati meno di 5 minuti al calciatore algerino per servire due assist a Victor Osimhen che hanno messo in ginocchio i tedeschi in 1minuto di gioco. Di li a poco però, Ounas è stato costretto a lasciare il campo per un brutto colpo subito da Richard, unico ammonito della gara.

La SSC Napoli, attraverso il suo profilo ufficiale twitter, ha reso noti i motivi dell’immediata sostituzione. Trauma contusivo alla caviglia destra per l’ex Crotone. Di seguito il post pubblicato dalla SSC Napoli: