Tutto pronto all’Allianz Arena di Monaco per la sfida alle ore 16:30 tra Bayern Monaco-Napoli, match valevole per la terza amichevole stagionale per gli azzurri. Nel big-match contro i bavaresi scelte obbligate per mister Spalletti che deve fare la conta con gli indisponibili.

La formazione ufficiale del Napoli:

Contini, Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Elmas, Politano, Zielinski, Zedadka, Osimhen.

La formazione ufficiale del Bayern Monaco:

Ulreich, Upamecano, Pavard, Gnabry, Goretzka, Lewandovski, Sané, Coman, Nianzou, Musiala, Stanisic.

Di seguito il Tweet: