Gazzetta: emergenza a centrocampo, Spalletti studia il cambio modulo

Con l’infortunio di Demme e la fine del prestito di Bakayoko il roster dei centrocampisti del Napoli si è quasi dimezzato. Anche per questo Luciano Spalletti studia il cambio modulo, dal 4-2-3-1 al 4-3-3.

Ne ha scritto oggi La Gazzetta dello Sport:

“Insomma attualmente Spalletti ha a disposizione solo tre centrocampisti – Zielinski, Lobotka ed Elmas. […] Troppo poco in prospettiva. Ma con il mercato praticamente bloccato sia in uscita – stanno partendo in prestito il portiere Contini (Crotone) e l’attaccante Ciciretti (Pordenone) – e soprattutto senza entrate non ci saranno acquisti. E allora Spalletti per ora pensa di tramutare il suo classico 4-2-3-1 in 4-3-3. «Basta spostare in basso il vertice alto e cambia poco»”.